The Batman, arrivano le prime reazioni al film con Robert Pattinson

Dopo aver mostrato alcune scene inedite di The Batman alla CinemaCon, la Warner Bros. sembrerebbe aver organizzato anche un primo screening del film con Robert Pattison, e sul web avrebbero iniziato a girare alcune reazioni dei presenti all'evento.

Se girate sul web in questo momento, in particolare su Twitter, potrebbe capitarvi di leggere alcuni post legati a un presunto screening di The Batman.

E mentre il film sarebbe davvero stato mostrato a una ristretta cerchia di persone, non abbiamo al momento la certezza che ciò che si trova in giro al riguardo corrisponda a verità, sebbene anche account come quello dello scooper Daniel Richtman abbiano riportato in parte tali informazioni (che trovate anche nei tweet in calce alla notizia), che inoltre coinciderebbero con alcuni dettagli già trapelati in passato.

Ad esempio, il fatto che il film di Matt Reeves imbocchi una strada molto più dark di tante delle precedenti trasposizioni di Batman, che il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson sarà il narratore della pellicola e si rifiuterà di uccidere, e anche che per ora la durata del film sarebbe di tre ore (ma verrà quasi sicuramente accorciata per la sua uscita nelle sale).

Inoltre, sembra che The Batman ben si presti a un sequel, che quelle di Paul Dano, Zoë Kravitz e lo stesso Pattinson siano performance da premiare, e che la reazione generale al film sia stata una di "urla e schizzi dalla sedia", con una scena che avrebbe fatto "sussultare tutti i presenti in sala" e affermare "non è possibile!".

D'altronde, un altro tweet ancora recita: "Omicidi, cospirazioni, occultamento di segreti, massicci plo twist, e un finale dark... Diamine... Matt Reeves sta riscrivendo tutte le regole con The Batman, e questo è solo l'inizio. Non siamo pronti. #The Batman".

E voi, siete pronti?

The Batman arriverà al cinema a marzo 2022.