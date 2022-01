The Batman, arrivano gli Oreo in edizione limitata per il film con Robert Pattinson

La febbre da The Batman continua a salire: il film di Matt Reeves farà il suo esordio in sala il prossimo 4 marzo e, mentre cresce giorno dopo giorno la curiosità di scoprire di che pasta sarà fatta questa nuova declinazione del Cavaliere Oscuro, la produzione non smette di invitarci a mantenere alta l'attenzione con nuove trovate commerciali.

Pochi giorni dopo l'ufficializzazione del rating PG-13 per The Batman, ad esempio, è stata annunciata una nuova collaborazione che avrà come risultato quella di portare sugli scaffali dei supermercati qualcosa che renderà sicuramente felici i fan di Batman più golosi.

Prossimamente saranno infatti resi disponibili degli Oreo in edizione limitata dedicati proprio al nostro Bruce Wayne, caratterizzati tanto dalla silhouette del volto del nostro eroe scavata sulla superficie dei biscotti, tanto dal riconoscibilissimo punto interrogativo dell'Enigmista che farà bella mostra di sé sulla crema racchiusa tra i due dischi al cioccolato.

Attualmente non sono ancora state fornite informazioni circa la data del lancio di questa limited edition destinata presumibilmente ad andare a ruba, così come nulla ancora ci è dato sapere per quanto riguarda il prezzo a cui sarà possibile trovarla in commercio: noi, comunque, vi consigliamo di tenere gli occhi ben aperti! Tornando a parlare di cinema, intanto, pare che Matt Reeves sia già al lavoro sul sequel di The Batman.