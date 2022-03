The Batman: arrivano i complimenti di James Gunn a Matt Reeves dopo il successo del film

Impeccabile come un orologio svizzero è arrivato anche il puntuale commento di James Gunn su The Batman, inoltre il regista di The Suicide Squad si è complimentato pubblicamente sui social con Matt Reeves per l'enorme successo ottenuto da The Batman e il suo clamoroso esordio al box-office internazionale. Ecco cosa ha detto Gunn del film.

Gunn è intervenuto come usa fare sempre sul suo profilo Twitter dove non ha avuto altro che parole di elogio per la nuova pellicola con al centro il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson: "Il buon gusto è una delle molte ragioni per cui The Batman ha conquistato il box-office. Congratulazioni a Matt Reeves e a tutto il team!".

Poche parole ma buone e che arrivano direttamente da uno degli artefici della risalita del DC Extended Universe. Non dimentichiamo che il The Suicide Squad di James Gunn è stata la prima pellicola dell'universo condiviso a ricevere per la maggior parte critiche positive (a differenza dei precedenti film del DCEU) e ha continuato ad alzare l'asticella della qualità con lo spin-off di Peacemaker su HBO Max.

In una recente intervista a proposito del suo ruolo, Robert Pattinson ha spiegato perché il lato da playboy di Bruce Wayne non era adatto a un film come The Batman:

"Quando pensi a Bruce Wayne, pensi che sia un playboy: quella è la sua vera maschera, non Batman. Ma se togli quell'aspetto, penso che arriverai al cuore del personaggio. Una persona che assume tre personalità distinte, Batman, il vero Bruce e il finto Bruce da copertina, sembra ancor più sociopatica di una persona che sta perdendo il controllo di sé stessa perché si sente costretta ad indossare la maschera. Il mio Bruce è fuori controllo, che una cosa diversa. Inoltre, lasciar perdere il lato playboy ci ha dato modo di concentrarci di più sul senso di lutto che lo tormenta".

