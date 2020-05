The Batman, arrivano delle brutte notizie per i fan di Robert Pattinson

In questi minuti sono emersi alcuni nuovi sviluppi sulla produzione di The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

A quanto pare, infatti, nonostante il via libera per le produzioni cinematografiche arrivato in questi giorni dal governo inglese, pare che la Warner Bros. non abbia alcuna fretta di ricominciare i lavori sul film: la major ha ben due film di alto profilo in pausa nel Regno Unito, ovvero The Batman che Fantastic Beasts 3, ed entrambi i set per il momento rimarranno chiusi.

Non è chiaro per quanto tempo lo studio intenda tenere bloccate le due produzioni, ma probabilmente - dato che a nessuno piace sprecare soldi, tanto meno alle major hollywoodiane - solo il tempo logistico di registrare le troupe come "Covid-19 free": una delle regole imposte dal governo per riprendere le riprese infatti riguarda la sicurezza sui set, con ogni singolo membro del cast e della troupe che deve essere controllato e dichiarato sano, il che sarà senza dubbio più complicato per i grossi blockbuster con decine se non centinaia di lavoratori coinvolti.

Secondo quanto riferito, il film interpretato da Pattinson si svolgerà nel secondo anno della carriera di Batman, e da alcune foto trapelate dal set si è notato che molti elementi visivi (del costume, dei set ecc) sembrerebbero ispirati a fumetti come The Long Halloween a Zero Year: tra i villain che compariranno, Carmine Falcone, Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film uscirà ad ottobre 2021.

