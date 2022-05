The Batman arriva in home-video: tutte le novità da Warner Bros, anche per i videogame!

Dopo l'annuncio ufficiale di The Batman 2, Warner Bros. Italia ha presentato le tantissime edizioni home-video di The Batman di Matt Reeves, che saranno disponibili a partire dal prossimo 19 maggio.

L'acclamato cinecomix DC Films con Robert Pattinson nel ruolo di Batman/Bruce Wayne, arriverà in Italia in tantissimi formati, tra cui DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD. Tantissimo il materiale bonus, dal making of con il cast e la troupe alle scene eliminate, dal commento del regista fino all’anatomia delle scene di inseguimento con la Batmobile, le versioni home video di The Batman contengono oltre due ore di imperdibili ed esclusivi contenuti speciali.

Ma le sorprese non finiscono qui! Dal 19 maggio, infatti, con Warner Bros. Games sarà finalmente disponibile la Comic Edition di Batman: Arkham Asylum, l’attesa edizione esclusiva in tiratura limitata del primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive: realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini e disponibile in esclusiva da GameStop, la Comic Edition di Batman: Arkham Asylum conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme ad un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”: in questo fumetto i lettori saranno chiamati a scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi “Batman: Arkham Origins” (2014) di Adam Beechen e “Batman Arkham Asylum: Road to Arkham” (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, molto diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.

Per altre letture, vi chiediamo: secondo voi quali saranno i villain di The Batman 2?