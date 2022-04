The Batman arriva in digitale in Italia: svelata l'uscita, ecco quando sarà disponibile!

Dopo le prime informazioni sui contenuti speciali dell edizione bluray e 4K di The Batman, possiamo confermarvi la data d'uscita italiana del nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves per il mercato digitale.

The Batman, nuova opera sul cavaliere oscuro con Robert Pattinson nel ruolo di Batman/ Bruce Wayne, sarà disponibile da martedì 19 aprile su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale: il cinecomic DC Films distribuito da Warner Bros. sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

In occasione dell’uscita digitale del film, The Batman aprirà venerdì 22 aprile il programma della sezione "Cinema e serie tv" di COMICON, che si svolgerà a Napoli dal 22 al 25 aprile. Tanti gli eventi in programma per celebrare il film campione d’incassi: ad introdurre la proiezione speciale un panel moderato da Giorgio Viaro, curatore area Cinema & Serie TV del COMICON, con ospiti Slim Dogs e lo sceneggiatore e fumettista Matteo Casali, che anticiperà la visione di un contenuto speciale.

The Batman di Matt Reeves include nel cast anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis, Colin Farrell e Barry Keoghan nei panni di Joker. Avete già visto il film al cinema? Lo recupererete in digitale o aspetterete l'edizione home-video fisica? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.