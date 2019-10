The Batman, Anne Hathaway si congratula con Zoe Kravitz per il ruolo di Catwoman

Dopo le congratulazioni di Jason Momoa alias Aquaman, la nuova Catwoman Zoe Kravitz ha ricevuto anche l'augurio di Anne Hathaway, l'ultima Selina Kyle in ordine temporale.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la co-protagonista de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan ha "ceduto gli artigli" alla giovane collega, che vestirà i panni della femme fatale nel nuovo corso DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

"I più grandi complimenti a Zoe Isabella Kravitz per aver ottenuto il ruolo di una vita. Beh, una vita per lo meno ... ⁣⁣ Goditivi il viaggio, Selina."

Secondo le indiscrezioni, l'iniziale trilogia con Robert Pattinson annunciata insieme alla conferma dell'attore nella parte di Bruce Wayne potrebbe ampliarsi in un vero e proprio Batman-Verse, che la Warner Bros. e la DC Films sono desiderosi di inaugurare sulla scia dello Spider-Verse della Sony: questo franchise, che non è ancora stato confermato ufficialmente, naturalmente non avrà a che fare con universo paralleli e nuove dimensioni, ma sarà composto da numerosi film stand-alone tutti legati fra loro e incentrati sui personaggi di Gotham.

Il progetto dovrebbe essere guidato da Reeves, con Robert Pattinson che dovrebbe interpretare il Cavaliere Oscuro ben oltre i tre "semplici" film su Batman. Si parla anche di includere i film di Batgirl e Nightwing, e chissà che a questo punto anche la Kravitz non possa godere di un suo stand-alone.

L'unica cosa certa è che per saperne di più dovremo aspettare i prossimi mesi.

The Batman uscirà il 25 giugno 2021.