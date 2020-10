The Batman, Anne Hathaway ha un solo consiglio per la Catwoman di Zoe Kravitz

Dopo che Zoe Kravitz ha rivelato di essersi confrontata con Michelle Pfeiffer per il suo ruolo di Catwoman in The Batman, ha deciso di offrirle un prezioso consiglio anche l'ultima interprete del personaggio, Anne Hathaway: non ascoltare nessun consiglio.

"Hai visto la foto di lei che scende da quelle scale, vero? Sì, non ha bisogno dei miei consigli" ha detto l'attrice a Collider riferendosi ad uno degli scatti emersi dal set di The Batman. "Se proprio dovessi dare un consiglio sarebbe letteralmente quello di non ascoltare nessuno, perché penso che l'unico modo per interpretare quel ruolo sia dare vita ad una propria versione. Abbiamo lavorato con registi diversi e tutte le nostre interpretazioni erano specifiche per i film a cui stavamo lavorando, un po' come la mia Grande Strega Suprema era specifico per Bob Zemeckis e quella di Angelica Houston era specifica per Nicolas Roeg, ed è fantastico. Ogni Joker era specifico per ogni regista che lo ha diretto, perciò credo che non ci si debba preoccupare troppo del confronto."

L'attrice, apparsa di recente nel remake de Le Streghe diretto da Robert Zemeckis, ha poi confermato il suo entusiasmo per la scelta della Kravitz: "Non vedo l'ora di scoprire cosa farà con il ruolo. Ho pensato che fosse una scelta perfetta."

Vi ricordiamo che l'uscita del film di Matt Reeves è fissata ad ottobre 2021. Intanto, vi lasciamo alle foto e video di un inseguimento in moto sul set di The Batman.