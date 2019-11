The Batman, Andy Serkis in trattative per interpretare Alfred Pennyworth

Notizia da prima pagina della Gotham Gazette: l'attore e regista Andy Serkis sarebbe in trattative per interpretare Alfred Pennyworth, il fedele maggiordomo di casa Wayne, in The Batman.

Giornata decisamente piena per il Batverse, quella di oggi.

Stando agli ultimi rumor, non solo Matthew McConaughey potrebbe interpretare Due Facce in The Batman, ma adesso Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, L'Alba del Pianeta delle Scimmie) sarebbe in trattative per la parte di Alfred Pennyworth nel film diretto da Matt Reeves.

Al momento non ci sono commenti da parte della produzione della pellicola, ma se la notizia dovesse rivelarsi veritiera, anzi, se entrambe le notizie dovessero rivelarsi veritiere, i due attori si andrebbero ad aggiungere a un già ricco cast composto, ovviamente, da Robert Pattinson nel ruolo titolare, Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon.

Di recente, Serkis è stato anche parte del Marvel Cinematic Universe nele vesti del villain Ulysses Klaue, il criminale e contrabbandiere di armi che abbiamo visto in Avengers: Age of Ultron e Black Panther.

Il ruolo di Alfred, invece, è attualmente rivestito da Jack Bannon in Pennyworth, la serie tv di Epix da poco rinnovata per una seconda stagione.

The Batman uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021.