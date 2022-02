The Batman, Andy Serkis sul rapporto di Alfred con Bruce: 'Non è una figura paterna'

Dopo aver sentito il parere di Jeffrey Wright sul rapporto tra Batman e Gordon, entriamo nei meandri della Bat-caverna per scoprire qualche dettaglio in più sulla relazione tra Bruce e Alfred, il fedele maggiordomo della famiglia Wayne qui interpretato da Andy Serkis.

L'attore de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, che ha già collaborato con Matt Reeves per i due film della saga de Il pianeta delle scimmie diretti dal regista, ha infatti anticipato un rapporto inedito tra Batman e Alfred, che qui non sarà una figura paterna per il protagonista. Parlando con Digital Spy in vista dell'uscita di The Batman, infatti, Serkis ha anticipato ha spiegato: "Il mio Alfred è un ex soldato. Ha lavorato per i servizi segreti, e questo lato oscuro del suo passato è un grosso limite per il suo bagaglio emotivo. Non ha gli strumenti per essere una figura paterna. Il rapporto con Bruce è al centro di questo racconto e sono davvero grato che la visione di Matt abbia dato una nuova direzione a questa dinamica."

The Batman uscirà il 3 marzo nelle sale cinematografiche italiane, con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita nord-americana. Il film sarà slegato dal DCEU e darà il via ad un nuovo 'Batverse', che proseguirà in eventuali sequel cinematografici e diverse serie tv spin-off per il servizio di streaming on demand HBO Max: due quelle già in produzione, una dedicata al dipartimento di polizia di Gotham e una al villain Pinguino, interpretato da Colin Farrell.

