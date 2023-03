The Batman, Andy Serkis parla dei lavori per il secondo film: 'E' in fase di scrittura'

The Batman ha rilanciato il personaggio di Bruce Wayne. Oltre a tante versioni del miliardario, ci sono state presentate diverse incarnazioni del celebre maggiordomo Alfred. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato stato Andy Serkis. L'attore ha rivelato qualcosa in più riguardo il sequel.

Durante una intervista promozionale per il nuovo sequel targato Netflix di Luther, l'attore ha parlato dei lavori in corso per il sequel del film di Matt Reeves. Con The Batman non è stata la prima volta che i due si sono ritrovati a collaborare. Precedentemente, infatti, Reeves era stato regista di Apes Revolution nella celebre saga in cui Serkis veste i panni (in CGI) di Caesar. Dopo aver svelato di aver avuto paura nell'accettare il suo ruolo in Luther, ha anticipato qualcosa riguardo il sequel del film sul giovane Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

"So che sta scrivendo, al momento. Non ho avuto molte discussioni con lui al riguardo. Mi è piaciuto lavorare con lui. È stato fantastico passare dal fare i film di Apes a quel mondo. Penso che abbia appena fatto un lavoro così incredibile" ha spiegato, parlando di come il lavoro con Reeves sia sempre stimolante per lui. "E lavorare con Rob Pattinson è stato fantastico. Quindi, so che il secondo è in fase di scrittura, ma questo è quanto ne so. Non so cosa vorranno fare con Alfred, per niente. Sarà emozionante scoprirlo, cosa che penso farò presto" ha concluso.

Parlando del primo film, Michael Giacchino ha confessato di essersi ispirato a Beethoven per comporre la colonna sonora di The Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!