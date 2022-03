The Batman, Andy Serkis loda la Gotham di Matt Reeves: 'Mai vista così completa'

Andy Serkis ha una certa esperienza in fatto di universi immaginari: tra Il Signore degli Anelli, Star Wars e Il Pianeta delle Scimmie, l'attore sa bene cosa vuol dire costruire un immaginario funzionante e di sicuro impatto sul pubblico. Qual è, dunque, il parere del buon Andy sul lavoro svolto da Matt Reeves con The Batman?

Mentre Warner Bros. sospende l'uscita di The Batman in Russia in seguito alla crisi aperta con l'invasione dell'Ucraina da parte del Cremlino, dunque, Serkis si dice incredibilmente colpito da quanto realizzato da Reeves (e dal direttore della fotografia Greg Fraser) per quanto riguarda la messa in scena di Gotham.

"Matt è stato molto specifico riguardo ciò che aveva immaginato. Lui vede le cose quando le scrive. Poi riesce a tradurre quelle emozioni che ha descritto. Ma Greg, l'illuminazione è semplicemente fenomenale... Ci sono un sacco di grandissime inquadrature, ma quello che voglio dire è che non ho mai visto Gotham così completa, è come se fosse essa stessa un personaggio, in un certo senso" sono state le parole di un Andy Serkis decisamente entusiasta.

Speriamo di poter confermare a breve le impressioni dell'attore di Gollum! The Batman, vi ricordiamo, arriverà in sala il prossimo 4 marzo: nel frattempo, Zoe Kravitz ha confermato la bisessualità della sua Selina Kyle.