The Batman, Andy Serkis: 'Ecco perché ho accettato il ruolo di Alfred nel cinecomic'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Uproxx mentre si trova in pieno tour promozionale per Venom: La Furia di Carnage, del quale ha curato la regia, Andy Serkis ha potuto spiegare ai giornalisti il motivo principale per cui ha accettato la parte di Alfred Pennyworth nel nuovo film su Batman diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson.

La risposta potrà non sorprendere affatto i fan dell'attore che per anni ha dato vita ad alcuni dei personaggi più memorabili della storia del cinema grazie alle sue performance con la CGI, e lo stesso Serkis ha ribadito il desiderio di continuare a lavorare con Matt Reeves dopo la straordinaria collaborazione nel franchise de Il Pianeta delle Scimmie: "L'ho fatto certamente per lavorare con Matt. Amerei il fatto di poterne parlare ma non posso dire nulla sul film. Mi è stato proprio proibito di parlare di Alfred".

Nell'attesa di scoprire il film al cinema, l'uscita in sala è prevista per il marzo del prossimo anno, sappiamo già che un nuovo trailer di The Batman arriverà al FanDome della DC programmato per il prossimo 16 ottobre in quella che sarà la sua seconda edizione.

Serkis, come saprete, è stato Cesare negli acclamati film della nuova saga de Il Pianeta delle Scimmie scritti diretti da Reeves, e in un'altra intervista concessa a LADbible, l'interprete di Alfred ha parlato del legame tra Bruce Wayne e il suo iconico maggiordomo. "Il film ha molto a che fare con la connessione emotiva che lega Alfred e Bruce. In un certo senso è davvero al centro di tutta la storia. E Matt ha scritto una sceneggiatura davvero squisita".

Per altri approfondimenti guardate la nuova foto ufficiale di Robert Pattinson in The Batman. La data d'uscita del film è fissata per il 4 marzo 2022.