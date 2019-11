The Batman, Andy Serkis e Colin Farrell sono già Alfred e il Pinguino in queste fan-art

Nella serata di ieri sono arrivati importanti aggiornamenti circa il casting di The Batman, con l'annuncio di Andy Serkis in trattative per il ruolo di Alfred, il fedele maggiordomo di Bruce Wayne, e Colin Farrell in pole-position per quello del villain il Pinguino.

Nessuno dei due ha ancora firmato ufficialmente il contratto, ma è gli organi di stampa specializzata di Hollywood parlano di una netta vicinanza fra le parti, che dovrebbe garantire la riuscita delle trattative.

Ma il popolo di internet non è certo noto per le sue capacità di portare pazienza, e infatti sono già emerse alcune impressionanti fan-art che immaginano Serkis nei panni del fedele braccio destro e mentore del Cavaliere Oscuro, e Farrell in quelli del suo arci-nemico. Entrambe, neanche a dirlo, provengono dalla penna di BossLogic, e come al solito potete visionarle in calce all'articolo.

Quale sarà, secondo voi, il look dei due personaggi nel film scritto e diretto da Matt Reeves? Discutiamone insieme nell'apposita sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che nelle scorse settimane Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre è stato confermato che Paul Dano sarà l'Enigmista e Jeffrey Wright il commissario Gordon. Inoltre, sempre nella giornata di ieri è emerso un rumor secondo il quale Matthew McConaughey sarebbe in lizza per il ruolo di Due-Facce, insieme a John David Washington, rumor però non ancora confermato ufficialmente.

L'inizio delle riprese per The Batman è previsto per i primi mesi del 2020, con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021. I dettagli relativi alla trama sono attualmente segreti, ma è stato confermato che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle sue capacità investigative, con toni e atmosfere ispirati a Chinatown di Roman Polanski e ai noir di Alfred Hitchcock.