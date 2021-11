The Batman, Andrew Garfield sull'interpretare Joker: "non credo che potrei mai farlo"

Andrew Garfield è un attore molto chiacchierato negli ultimi tempi in quanto molti fan del MCU si chiedono se apparirà in Spider-Man: No Way Home. Sfortunatamente non abbiamo una risposta a questa domanda ma ora sappiamo perché l’attore non vuole interpretare il ruolo di Joker in futuro.

Garfield ha ammesso di non voler vestire i panni del villain nella featurette video "Actually Me" di GQ che potete vedere qui sopra, dove ha risposto a commenti reali su diverse piattaforme social. Un commento di un fan riguardava l'idea che lui interpretasse il Joker nel film in uscita con Robert Pattinson, date un'occhiata al trailer di The Batman. Il tweet, che potete vedere in calce alla notizia, recita: "Qualcuno ha messo l'idea di Andrew Garfield nel ruolo di Joker per Batman di Robert Pattinson e dopo aver visto 'The Social Network,' Mainstream' e 'Silence' devo dire che sono molto interessato a vederlo essere Joker".



"No, assolutamente no", ha risposto Garfield scuotendo la testa. "Non mi ci avvicinerei. Dolce da parte tua pensare che sia possibile. Ma non credo che potrei mai farlo a causa di quello che ha fatto Heath Ledger, quello che ha fatto Jack Nicholson. E, ovviamente, Joaquin ha fatto la sua cosa geniale." Ledger ha vestito i panni di Joker al fianco di Christian Bale nel film del 2008 Il cavaliere oscuro. Il debutto sul grande schermo di Joker è arrivato nel 1989 in Batman con Michael Keaton. Jared Leto è l'ultima persona a interpretare The Joker, apparendo in una scena post-credit di Justice League di Zack Snyder.



Per quanto riguarda il suo coinvolgimento nel prossimo film dedicato all'Uomo Ragno, date un'occhiata al trailer di Spider Man No Way Home, l'attore continua a negare: "Non sono nel film. Amo Spider-Man, l'ho sempre fatto, sono stato così felice di aver interpretato la parte. Sono così entusiasta di vedere cosa faranno con il terzo", ha detto Garfield al The TODAY Show. "Proprio come te, ad essere onesti. Questa non è la risposta diplomatica, davvero. Amo Tom Holland, amo il regista Jon Watts, amo i produttori Amy Pascal e Kevin Feige, e quello che hanno fatto con quei film e quel personaggio. È un personaggio importante per me. Quindi sono davvero entusiasta di vedere cosa succede nel terzo, come voi ragazzi".



Quindi, apparentemente non lo vedremo mai nei panni di Joker e non tornerà in quelli di Peter Parker. Vi sarebbe piaciuto vederlo nelle vesti del villain del film con Robert Pattinson? Fatecelo sapere nei commenti!