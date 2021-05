The Batman, Ana de Armas è una sensuale Poison Ivy in una fanart del film

Fin da quando è stato annunciato The Batman con Robert Pattinson, il web è si è iniziato a riempire di fanart con i più celebri personaggi DC e gli attori che avrebbero potuto impersonarli eventualmente sullo schermo. Tra questi vi è anche Poison Ivy, e Ana de Armas sembra essere la scelta più gettonata come sua interprete.

Da Timothée Chalamet come Robin (versione Tim Drake) a Johnny Depp come Joker, sono stati e continuano ad essere numerosi i fancast del web per l'universo cinematografico che verrà introdotto dal film di Batman diretto da Matt Reeves, il quale sappiamo essere separato dal resto del DCEU (ma con Flash e il Multiverso chi può escludere a priori futuri crossover?).

E proprio in questo universo si colloca la fanart di Ryan Reviews, utente Instagram che ha realizzato l'immagine con protagonista una Poison Ivy con il volto di Ana de Armas, l'attrice di Blade Runner 2049 e No Time To Die, che trovate anche in calce alla notizia.

"@ana_d_armas come Poison Ivy. Vi piacerebbe vederla comparire nell'universo del Batman di Matt Reeves? E chi vorreste vedere nel ruolo dell'iconica villain?" chiede l'artista ai suoi follower.

Finora nel DCEU non abbiamo ancora avuto modo di vedere Pamela Isley a.k.a Poison Ivy, sebbene Margot Robbie abbia chiesto a gran voce la sua presenza nei prossimi film, e non sappiamo se o quando le strade del Bruce Wayne di Pattinson e della celebre villain verranno a incrociarsi.

Per ora, possiamo solo sperare in una sua introduzione, e rinnovarvi la domanda di Ryan: voi chi vorreste vedere nel ruolo?