The Batman, ammirate il supereroe di Robert Pattinson disegnato da Jim Lee

Posto che si possa mai abbassare, nel tentativo di tenere alto l'hype nei confronti di The Batman il leggendario disegnatore DC Comics Jim Lee si è cimentato nella sfida di disegnare la versione del supereroe interpretata da Robert Pattinson.

L'artista, che ha alle spalle diversi un best-seller di Batman, non ha disegnato regolarmente nel mondo dei fumetti dal 2011, quando la linea editoriale DC venne rinnovata. Tuttavia ha deliziato i fan con tantissime tavole celebrative, comprese quelle che hanno adornato i cofanetti speciali di alcuni lungometraggi DC Films come Aquaman e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Robert Pattinson interpreterà un'inedita versione di Batman che, all'inizio del film, si troverà nel bel mezzo del suo secondo anno come vigilante mascherato di Gotham City. Il film seguirà maggiormente le atmosfere da thriller-noir piuttosto che quelle canoniche da supereroi, con il regista e sceneggiatore Matt Reeves che ha dichiarato di essersi ispirato a film come Seven, Chinatown, Taxi Driver e Una squillo per l'ispettore Klute.

The Batman è interpretato anche da Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz nel ruolo di Selina Kyle, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Jeffrey Wright in quello di Jim Gordon, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e John Turturro come Carmine Falcone. La data di uscita del film è stata fissata a marzo 2022.

