The Batman: ammirate il modello della nuova Batmobile in questa serie di scatti

Non c'è niente di meglio di uno sguardo approfondito alla nuova Batmobile per festeggiare la ripresa dei lavori su The Batman.

L'occasione ci giunge grazie a Jeff Frost, l'artista che lavora come modellista nel nuovo film di Matt Reeves. Il suo compito è proprio quello di creare dei prototipi che possano ispirare il design dei veicoli e degli oggetti di scena, e stavolta ci mostra da vicino il risultato del suo impegno. Le varie foto ci confermano che l'auto sarà una sorta di Mustang opportunamente modificata.

Sembra davvero un compromesso perfetto tra la brutalità della Tumbler vista nella trilogia di Nolan (letteralmente in grado di sfondare i muri) e la sinuosità della Batmobile più cartoonesca. Il risultato sembra essere un veicolo abbastanza realistico, che non rinuncia però ad un po' di sana stravaganza, soprattutto nella parte posteriore, in cui possiamo notare luci e tubature a vista, e sotto il cofano. La forma svasata sul retro non può che ricordare le ali di un pipistrello, e se fate attenzione nell'immagine frontale è possibile individuare persino il nuovo Batman alla guida.

Di sicuro è qualcosa di originale e di mai visto al cinema, e sembra sottolineare la volontà di fare qualcosa di diverso con il Batman di Robert Pattinson. Cosa ne pensate del nuovo design? Vi convince o preferite quelle viste negli altri film? Per approfondire vi rimandiamo al video sulle prime immagini della Batmobile, mentre per chi avesse voglia di un tuffo nel passato ecco i 5 film più riusciti su Batman.