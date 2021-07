The Batman, ammirate la Catwoman di Zoë Kravitz nella fanart di Evan Pennock

Manca ancora un po' all'arrivo di The Batman nelle sale, ma in attesa del film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, ammiriamo insieme questa fanart dedicata alla Catwoman di Zoë Kravitz.

In un mondo diverso, più spensierato e con (relativamente) meno problemi rispetto a quello in cui viviamo ormai da almeno un anno e mezzo, arrivati a giugno 2021 avremmo già dovuto vedere con i nostri occhi come se la cavano Robert Pattinson e gli altri attori di The Batman nei loro rispettivi ruoli nel film di Matt Reeves.

Ma la data d'uscita originale di The Batman è ormai passata da un po', e ne dovranno passare ancora di mesi prima che la pellicola possa debuttare al cinema.

Per questo, per ora ci affidiamo a materiali promozionali ufficiali e fanmade per saziare la nostra curiosità sul nuovo cinecomic DC dedicato al Cavaliere Oscuro, come ad esempio questa fanart di Evan Pennock (che trovate anche in calce alla notizia) interamente dedicata al personaggio di Selina Kyle a.k.a. Catwoman, interpretato da Zoë Kravitz.

Come potete vedere, in questa edit Kravitz indossa un costume che fa della sua funzionalità e praticità la sua caratteristica fondamentale, senza però tralasciare del tutto la sensualità tipica del personaggio.

Una versione del costume di Catwoman in The Batman è in realtà già stata mostrata in precedenza, ma non è detto che non possano esservi molteplici versioni della tutina nera indossata dal personaggio nella stessa pellicola.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

The Batman arriverà al cinema a marzo 2022.