The Batman sarà ambientato nell'universo New Earth: Matt Reeves ha idee innovative!

Nel corso del panel dedicato al Multiverso organizzato per la convention virtuale DC FanDome, il presidente della DC Films Walter Hamada ha rivelato alcuni succosi dettagli su The Batman, l'attesissimo cinecomic di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Hamada ha svelato che il film, in uscita ad ottobre 2021, sarà il primo capitolo dell'universo denominato New Earth, un angolo del Multiverso DC che sarà sviluppato totalmente dal regista e sceneggiatore Matt Reeves. Secondo Hamada l'autore ha quelli che lui ha definito dei "piani assolutamente innovativi per espandere questo universo".

Inoltre, Hamada ha anche confermato che The Batman sarà ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham City.

Vi ricordiamo che il film includerà anche l'esordio di Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino, interpretati rispettivamente da Zoe Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell. Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su Everyeye, dato che la lunga notte del DC FanDome è appena agli inizi: più avanti dovrebbero arrivare maggiori informazioni sul film con Robert Pattinson, incluso un chiacchieratissimo primo trailer ufficiale. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al teaser poster ufficiale di The Batman, le cui riprese dopo la pausa della produzione causata dal lockdown riprenderanno fra due settimane nel Regno Unito.