The Batman e gli altri: la lista completa dei cinecomics più lunghi di sempre!

Alla fine, dopo diverse indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: The Batman durerà quasi tre ore, per la precisione 2 ore e 55 minuti, un minutaggio che renderà il film con Robert Pattinson uno dei cinecomics più lunghi di sempre.

Ma quali sono gli altri? Facciamo un po' di ordine e cerchiamo di capire quanto durerà The Batman rispetto ad altri illustri precedessori nel mondo del cinema dei supereroi.

Ovviamente il primo nome a venire in mente non può che essere quello di Zack Snyder, autore praticamente di tutti i blockbuster supereroistici più lunghi di cui si abbia memoria: l'anno scorso il regista ha mostrato al mondo la sua versione di Justice League, che con 242 minuti ha stabilito il record di cinecomic più lungo di sempre, superando quello precedentemente appartenuto ad un altro film snyderiano, ovvero Watchmen: Ultimate Cut (215 minuti).

A confronto i 175 minuti di The Batman sembrano una passeggiata, ma curiosamente il Cavaliere Oscuro torna con parecchia insistenza in questa speciale classifica. Sempre diretto da Snyder troviamo infatti Batman v Superman: Dawn of Justice, che nella sua versione Ultimate si spingeva fino a 182 minuti di durata, un minuto in più di Avengers: Endgame (181 minuti). Sempre in campo di adattamenti cinematografici di fumetti, infine, i più pignoli potranno inserire davanti a The Batman anche La vita di Adele (179 minuti), straordinario adattamento di Abdellatif Kechiche (premiato con la Palma d'oro) e basato sul fumetto 'Il blu è un colore caldo' di Julie Maroh.

Qui sotto, per riassumere, ecco questa speciale classifica dei cinecomics più lunghi di sempre:

Justice League (242 minuti) Watchmen Ultimate Cut (215 minuti) Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Cut (182 minuti) Avengers: Endgame (181 minuti) The Batman (175 minuti) / La vita di Adele (179 minuti, niente supereroi)

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altri approfondimenti, ascoltate in anteprima il main theme della colonna sonora di The Batman composta da Michael Giacchino.