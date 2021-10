The Batman, altra foto ufficiale di Robert Pattinson: numerosi nuovi dettagli sul film!

Dopo il nuovo teaser trailer con il Bat segnale, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha condiviso sui social una nuova immagine ufficiale di The Batman, mentre sul web impazzano i rumor sul film con Robert Pattinson.

L'immagine, come al solito, potete visionarla in calce all'articolo: mostra Batman di spalle sotto la luce del tramonto, con la città di Gotham sotto di lui, e sicuramente offre uno scorcio suggestivo per un film che finora si era mostrato per lo più in scene notturne e dark. Ma a proposito di dark, in queste ore hanno preso a circolare dei rumor piuttosto insistenti circa alcuni dettagli del film in uscita a marzo 2022.

Come potete vedere sempre in basso, l'account ufficiale del podcast Lights, Camera, Pod ha riportato alcune indiscrezioni da una proiezione di prova per The Batman tenutasi nelle scorse ore: l'insider che ha dato il via alle indiscrezioni ha riportato sulla sua pagina Twitter che il film è stato accolto da numerose standing ovation, arrivate da un pubblico invitato alla proiezione di un titolo generico (i presenti si sono resi conto di essere davanti a The Batman solo a film iniziato). L'insider dice: "Ho passato un po' di tempo a mettere insieme le informazioni dell'ultima proiezione di The Batman avvenuta poche settimane fa e ho confermato i dettagli con qualcuno che l'ha visto ieri sera. Si tratta di una storia poliziesca lunga quasi tre ore. Un film noir in piena regola. L'Enigmista è una specie di Jigsaw. Ad esempio, in una scena un personaggio è bloccato in un collare esplosivo e deve risolvere tre enigmi per ottenere la combinazione. Bruce Wayne tiene un diario e racconta i suoi pensieri al pubblico mentre lo scrive".

Naturalmente nulla di confermato, ma ... un film di Batman come se l'avesse scritto Paul Schrader? C'è sicuramente del materiale per far sfregare le mani dei fan, in questo rumor: vi ricordiamo che il trailer di The Batman sarà mostrato al DC FanDome 2021 che avrà luogo domani 16 ottobre. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.