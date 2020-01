The Batman, anche Alex Ferns di Chernobyl nel cast del film di Matt Reeves?

Stiamo finalmente entrando nel vivo delle riprese di The Batman, e dopo il possibile primo sguardo al Bruce Wayne di Robert Pattinson ecco arrivare un nuovo rumor sul già stellare cast del film di Matt Reeves.

In seguito alla conferma che la nuova Gotham City prenderà vita a Glasgow, infatti, il The Scottish Sun ha rivelato che Alex Ferns, attore scozzese apparso l'anno scorso in Chernobyl, ha firmato per recitare nel nuovo film sul Cavaliere Oscuro in un ruolo ancora sconosciuto.

Nell'acclamata mini-serie HBO Ferns ha vestito i panni del leader dei minatori Andrei Glukhov, ruolo che gli è valso il premio BAFTA scozzese come miglior attore in una serie TV: durante il suo discorso di accettazione, l'attore ha dedicato la sua vittoria alle vittime degli incidenti nucleari.

Nel frattempo, in attesa di nuove notizie dal set di The Batman, vi ricordiamo che Reeves ha recentemente confermato che Colin Farrell sarà il nuovo Pinguino, villain che in passato è stato interpretato dal grande Danny De Vito in Batman - Il ritorno di Tim Burton.

L'uscita del film nelle sale è prevista per il 25 giugno del 2021. Per altre notizie sul fronte Warner/DC: nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo trailer di Birds of Prey.