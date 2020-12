The Batman, Adrien Brody è il Joker del film di Matt Reeves in una nuova fan-art

Ancora troppo tempo ci separa dal The Batman di Matt Reeves: il film con Robert Pattinson ha subito come tanti altri gli slittamenti imposti dall'emergenza coronavirus, per cui toccherà pazientare fino al 2022 per poter apprezzare questa nuova incarnazione del giustiziere mascherato di Gotham.

Di spazio per speculare su ciò che vedremo, comunque, ce n'è in abbondanza: certo, il trailer e il cast hanno messo finalmente dei paletti alla nostra immaginazione lasciandoci effettivamente intravedere ciò che dobbiamo aspettarci dal film, ma l'universo di Batman è tanto ampio che ci sarà sempre modo per pensare all'inserimento di ulteriori elementi.

Inutile dire che Joker sia ovviamente il personaggio più chiacchierato: ad oggi non ci sono voci concrete sull'effettiva comparsa del celebre villain nel film di Reeves, ma con l'eventualità di un sequel o addirittura di un universo narrativo parallelo al DC Extended Universe la possibilità di vedere nuovamente in azione la nemesi di Batman non è da scartare.

Il fantacasting non si ferma, dunque: l'ultimo ad esser chiamato in causa per il ruolo è stato Adrien Brody, ritratto in una nuova fan-art con le sembianze dell'iconico personaggio già interpretato da Jack Nicholson e Heath Ledger. Vi convince? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, avevamo già visto Willem Dafoe calarsi nei panni del Joker; un'altra fan-art, invece, ci ha mostrato Timothée Chalamet come Robin di The Batman.