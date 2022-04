The Batman, addio Pattinson e torna Affleck? Attenzione al pesce d'aprile

Il Batman di Robert Pattinson ha riscosso un consenso praticamente unanime: la performance della star di Tenet nel film di Matt Reeves è stata apprezzata un po' ovunque, aprendo al buon Robert le porte di quel club di cui già fanno parte attori come Michael Keaton e Christian Bale. Qualcuno, però, non riesce a dimenticare il suo predecessore.

Mentre The Batman supera Justice League al botteghino, infatti, in molti continuano ancora a chiedere giustizia per il povero Ben Affleck, tanto sfortunato nel prender parte a film poco riusciti come Batman v Superman (e, in generale, a un progetto dalle basi poco solide come il DC Extended Universe), quanto comunque amato a prescindere da un nutrito zoccolo duro di fan.

Fan i cui cuori hanno saltato qualche battito in queste ore: sui social circola infatti da stamattina una notizia che vorrebbe il nostro Batfleck pronto a subentrare a Robert Pattinson nei prossimi sequel di The Batman. Sarà vero? Per avere la risposta vi basterà buttare un occhio al calendario: il primo aprile è sempre meglio tenere gli occhi ben aperti, perché il rischio bufale è sempre dietro l'angolo!

Bufala è, infatti, la notizia che per un attimo ha fatto sognare i fan più irriducibili di Ben Affleck: trattasi del più classico dei pesci d'aprile, di quelli che non disdegnano il giocare con i sentimenti delle persone innamorate! Tornando alla realtà, intanto, Jim Carrey ha bocciato l'Enigmista di Paul Dano visto in The Batman.