The Batman, Adam West sostituisce Robert Pattinson in uno spassoso deepfake

Il cinema ci ha ormai abituati ad un Batman cupo, tormentato, più o meno in linea con quanto presentatoci anche dalle varie controparti cartacee: i fan hanno però la memoria lunga, e non dimenticano chi, decenni fa, ci propose forse per l'ultima volta un Batman meno serioso e più vicino a un cartone animato che alla realtà.

Stiamo ovviamente parlando di Adam West, protagonista indiscusso di quella serie TV che, tra il 1966 e il 1968, ci regalò un Batman diventato ormai oggetto di culto, tra battute improbabili, situazioni paradossali, bat-repellente per squali e quant'altro.

Indimenticato e indimenticabile West che, non a caso, è diventato in queste ore protagonista dell'ennesimo, strepitoso omaggio fan-made: dopo il video che ci ha mostrato il trucco di Colin Farrell per il Pinguino, infatti, sul web ha fatto la sua comparsa una versione rimaneggiata del trailer del film di Matt Reeves in cui, sotto la maschera da pipistrello, troviamo proprio il buon Adam West in luogo di Robert Pattinson!

Un contrasto a dir poco eccezionale quello che viene a crearsi tra la Gotham dipinta da Reeves e le cartoonesche espressioni facciali di West: non sappiamo voi, ma noi guarderemmo volentieri un intero remake del genere! Tornando a noi, intanto, i fan stanno già cominciando a immaginare il look del Joker di Barry Keoghan.