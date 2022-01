The Batman: una nuova action figure mostra la versione in incognito di Bruce Wayne

Robert Pattinson è perfetto come Batman e a quanto pare, nel corso del film di Matt Reeves, lo vedremo anche in una particolare versione in incognito, come anticipata dall'action figure rilasciata da Entertainment Earth.

Nella descrizione ufficiale di questo particolare gadget da collezione in vinile di circa 18 cm si legge: "Sotto le spoglie di The Drifter (Vagabondo), Bruce Wayne è in grado di infiltrarsi nella folla di Gotham City senza mai dover rivelare la sua vera identità. La action figure DC The Batman si ispira al design degli indumenti indossati dal personaggio nel film di prossima uscita e come potete vedere la figura in scala è dotata di uno zaino ed una base d'appoggio. Presenta 22 punti di articolazione ed è corredata con uno scatolo che presenta un'immagine desunta dal film e la biografia del personaggio sul retro".

L'action figure di The Batman verrà lanciata sul mercato il prossimo febbraio ma, su Entertainment Earth è già preordinabile a soli 19.99 dollari.

Di recente tra l'altro, sono state diffuse nuove immagini di The Batman che ci presentano un film incredibilmente cupo. Ambiente perfetto dunque per questa versione di Bruce Wayne in incognito che dovrà indagare sulla criminalità imperante in quel di Gotham City. Quali sono le vostre aspettative per questa pellicola? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.