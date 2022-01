The Batman: ecco un action figure con la frase tormentone di Robert Pattinson!

Manca sempre meno all'arrivo nelle sale di The Batman, la nuova iterazione cinematografica del personaggio della DC Comics che stavolta vedrà Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, e in questa storia avremo a che fare con un Cavaliere Oscuro tormentato dopo il suo primo anno di attività. Intanto emerge il merchandise.

Ovviamente, più ci si avvicina alla data d'uscita di The Batman, al momento fissata per il 3 marzo 2022, e più scopriremo i dettagli del merchandise e del materiale promozionale costruito attorno al film di Reeves. Oggi dal web è emerso un video che presenta una nuova action figure del Cavaliere Oscuro dotata di effetti sonori: premendo il pipistrello inciso sul petto del nuovo costume (che tra l'altro si illumina di rosso) è possibile quindi ascoltare una delle frasi diventate tormentone del Batman di Robert Pattinson, che gli abbiamo sentito pronunciare anche nel trailer ufficiale di The Batman, ovvero "I am the night". L'action figure ha un prezzo di 19.99 dollari.

Parlando della data d'uscita di The Batman, quella del 3 marzo dovrebbe essere l'uscita definitiva anche se gli ultimi aggiornamenti in merito all'avanzare della variante Omicron del coronavirus stanno mettendo tutti sull'allerta e le cose potrebbero cambiare improvvisamente. Nelle sue ultime dichiarazioni, però, il CEO di WarnerMedia Jason Kilar sembra convinto che la data d'uscita di The Batman non cambierà ulteriormente (ricordiamo che il film inizialmente sarebbe dovuto uscire il 25 giugno 2021, poi spostato al 1° ottobre sequenze e poi a marzo 2022).

"Stiamo certamente monitorando la situazione e facendo molta attenzione a tutto ciò che sta succedendo con la Variante Omicron" ha risposto Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, quando gli è stato chiesto se The Batman potrebbe subire un nuovo rinvio a causa dell'attuale situazione sanitaria "Ma siamo positivi sulla data che abbiamo scelto in questo momento. Controlleremo comunque la situazione giorno per giorno".