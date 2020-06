The Batman, 5 storie contro Joker da adattare nei sequel di Matt Reeves

In attesa di capire quando riprenderanno effettivamente le riprese del The Batman di Matt Reevs, con i set ora autorizzati alla ripartenza ma con gli studios molto cauti circa le misure precauzionali e le norme di sicurezza da seguire, proviamo a proiettarci nel futuro, in un eventuale sequel del film con Robert Pattinson.

Il proiettarsi in futuro è d'obbligo, in questo esercizio speculativo, perché tra i tanti villain che affolleranno il film in uscita a ottobre 2021, tra l'Enigmista di Paul Dano o il Pinguino di Colin Farrell, non ci sarà il Joker, nemesi assoluta di Batman. Forse (anzi, quasi sicuramente) arriverà in un prossimo sequel, e ragionando proprio su come potrebbe essere portato in scena per l'ennesima volta abbiamo pensato a cinque storia a fumetti (4, in realtà: una no) che potrebbero adattarsi alla causa.



Eccole:



1. UNDER THE RED HOOD

Under the red hood segue la storia del ritorno di Jason Todd a Gotham City sotto le vesti di un nuovo e misterioso vigilante mascherato. Dato per morto per mano del Joker, in verità si scopre vivo e vegeo e con l'identità assunta tempo addietro dal Clown Criminale, così da potersi vendicare su Batman, a suo avviso responsabile delle torture subite. Si potrebbe rimaneggiare, introdurre Robin/Jason Todd (magari interpretato da Timothee Chalamet) e proseguire verso una storia di vendetta. E ci sarebbe ovviamente anche il Joker.



2. FIVE WAY REVENGE

Storia curiosa che potrebbe abbracciare meravigliosamente il prosieguo di un Batman cinematografico più legato ai toni detective noir pensati da Reeves. In pratica, Joker decide di uccidere cinque suoi importanti tirapiedi che lo hanno deluso, costringendo Batman a proteggere dei criminali incalliti. Un racconto che aumenta anche la complessità del rapporto tra l'eroe e la nemesi, in un sequel ottima come punto d'approfondimento della psicologica criminale del Joker.



3. IL LUNGO HALLOWEEN

Un mistero lungo un anno, tanti nemici di Batman insieme contro il Cavaliere Oscuro e ovviamente anche il Joker. Interessante perché potrebbe introdurre - e solo introdurre - il Clown Criminale prima di una vera ascesa in un eventuale terzo capitolo. C'è anche un epico scontro in cielo tra i due protagonisti.



4. DEATH OF THE FAMILY

Una storia dove il Joker fugge da Akrham senza la sua faccia, ritrovandola poco dopo in decomposizione ma talmente folle da scegliere di riattaccarsela sul volto. In tutto questo, preso dalla vendette, prende di mira molti alleati di Batman, anche solo di Bruce, e questo merita attenzione, perché potrebbe portare alla rivelazione dell'identità dietro al Cavaliere Oscuro, che il Joker potrebbe aver sempre conosciuto.



5. THE MAN WHO KILLED BATMAN

Questa è l'unica storia scelta che proviene dalla popolare serie animata. È però talmente amata e importante da essere divenuta un classico e vederla adattata al cinema non sarebbe affatto negativo, anzi. L'episodio ruota attorno a un criminale normalissimo, conosciuto come Sid the Squi, che a quanto pare è riuscito a uccidere Batman. Questo lo porta a entrare in contatto con molti nemici del Cavaliere Oscuro, riconoscenti per il suo operato, e anche col Joker, in realtà scontento. Questo lo mette contro The Squid ma alla fine Batman si scopre più vivo che mai. Potrebbe essere un'idea per un terzo atto del sequel, diciamo.