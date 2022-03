The Batman: 5 grosse somiglianze con Joker di Joaquin Phoenix che forse non avete notato

Come chiarito dallo stesso Matt Reeves in una recente intervista promozionale, The Batman non è legato a Joker di Todd Phillips e nonostante i rumor non c'è mai stato un piano per unire i due film con un crossover: tuttavia non vuol dire che non ci siano similitudini, anzi.

Qui sotto vi elenchiamo 5 grosse somiglianze tra The Batman e Joker con Joaquin Phoenix che potrebbero esservi sfuggite durante la visione del film al cinema. Ovviamente sono presenti grossi spoiler su The Batman, quindi procedete a vostro rischio e pericolo:

Il logo : The Batman non si apre solo sulle note di 'Ave Maria' e su una straordinaria citazione a La conversazione di Francis Ford Coppola, ma soprattutto accoglie il pubblico con i caratteri cubitali del logo 'THE BATMAN', che giganteggia sul nero coprendo ogni porzione di schermo possibile. La stessa cosa accadeva in Joker, ma dopo pochi minuti di narrazione: quando Arthur Fleck viene aggredito in un vicolo e lasciato sofferente a terra, la scritta 'JOKER' compare all'improvviso occupando tutta l'inquadratura.

: The Batman non si apre solo sulle note di 'Ave Maria' e su una straordinaria citazione a La conversazione di Francis Ford Coppola, ma soprattutto accoglie il pubblico con i caratteri cubitali del logo 'THE BATMAN', che giganteggia sul nero coprendo ogni porzione di schermo possibile. La stessa cosa accadeva in Joker, ma dopo pochi minuti di narrazione: quando Arthur Fleck viene aggredito in un vicolo e lasciato sofferente a terra, la scritta 'JOKER' compare all'improvviso occupando tutta l'inquadratura. La metropolitana : in due scene molto simili - entrambe debitrici de Il braccio violento della legge - Joker e The Batman mettono i due protagonisti in una stazione della metropolitana di Gotham City per un momento fondamentale dei rispettivi archi narrativi, dopo che entrambi si troveranno faccia a faccia con un gruppo di avversari: il villain si macchierà di sangue per la prima volta, il secondo scoprirà che la persona che ha appena salvato sembra avere più paura di lui che della gang che lo stava aggredendo (un tema che sarà portato avanti fino alla fine del film e al momento del salvataggio del sindaco).

: in due scene molto simili - entrambe debitrici de Il braccio violento della legge - Joker e The Batman mettono i due protagonisti in una stazione della metropolitana di Gotham City per un momento fondamentale dei rispettivi archi narrativi, dopo che entrambi si troveranno faccia a faccia con un gruppo di avversari: il villain si macchierà di sangue per la prima volta, il secondo scoprirà che la persona che ha appena salvato sembra avere più paura di lui che della gang che lo stava aggredendo (un tema che sarà portato avanti fino alla fine del film e al momento del salvataggio del sindaco). Gotham City : in entrambi i film la città è un vero e proprio personaggio centrale della vicenda, in Joker per come aiuta Todd Phillips nella sua idea di rileggere il cinema degli anni settanta attraverso la maschera da pagliaccio di Arthur Fleck, in The Batman per come, in piena tradizione del cinema noir hard boiled, diventa lo sfondo perfetto per l'oscurità di Gotham e la metafora nera della corruzione che dilaga tra le strade e i palazzi delle istituzioni.

: in entrambi i film la città è un vero e proprio personaggio centrale della vicenda, in Joker per come aiuta Todd Phillips nella sua idea di rileggere il cinema degli anni settanta attraverso la maschera da pagliaccio di Arthur Fleck, in The Batman per come, in piena tradizione del cinema noir hard boiled, diventa lo sfondo perfetto per l'oscurità di Gotham e la metafora nera della corruzione che dilaga tra le strade e i palazzi delle istituzioni. Thomas Wayne : in entrambi i film l'eredità di Thomas Wayne non è delle più limpide e il suo buon nome viene messo pesantemente in discussione: in Joker il protagonista crede che il padre di Bruce Wayne sia in realtà anche suo padre, in The Batman invece Bruce viene messo di fronte alla possibilità che il suo amato genitore sia stato responsabile della morte di un uomo.

: in entrambi i film l'eredità di Thomas Wayne non è delle più limpide e il suo buon nome viene messo pesantemente in discussione: in Joker il protagonista crede che il padre di Bruce Wayne sia in realtà anche suo padre, in The Batman invece Bruce viene messo di fronte alla possibilità che il suo amato genitore sia stato responsabile della morte di un uomo. Influenza negativa: tanto Joker quanto The Batman risolvono le rispettive narrazioni sulla pessima influenza che i due protagonisti avranno sulla città in cui agiscono: nel film di Todd Phillips il personaggio di Joaquin Phoenix farà crollare Gotham nel caos, nell'opera di Matt Reeves invece il vigilante di Robert Pattinson ispirerà, tramite le sue azioni, quelle dell'Enigmista e dei suoi accoliti (emblematico, in tal senso, il soprannome 'Vendetta', che sarà assunto dagli 'enigmisti').

Avete notato ulteriori similitudini tra i due film? Ditecelo nella sezione dei commenti!