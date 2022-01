The Batman: 5 fumetti da leggere prima dell'uscita del film con Robert Pattinson!

Il regista Matt Reeves e la DC Comics hanno svelato i principali fumetti che hanno ispirato The Batman, ma a circa un mese dall'uscita nelle sale del film con Robert Pattinson vogliamo consigliarvi qualche lettura aggiuntiva in preparazione alla visione.

Nello spazio di questo articolo, vi proponiamo 5 fumetti da recuperare prima di vedere The Batman:

Batman Terra Uno: si tratta di un reboot completo di Batman ambientato in una realtà alternativa diversa dalla continuity ufficiale della DC Comics (allo stesso modo, The Batman sarà slegato dal DCEU). Il fumetto presenta un Batman più giovane e imperfetto e una rappresentazione più realistica del Pinguino: non a caso molti fan hanno notato che il Pinguino di Colin Farrell sembra molto simile alla versione di questa storia, e allo stesso modo il Batman più snello e giovane di Terra Uno può essere facilmente paragonato a quello di Robert Pattinson. Batman: Ego: invece che raccontare la canonica storia del vigilante, questo fumetto si concentra molto di più sul lato psicologico di Bruce Wayne mentre affronta il trauma di essere il Cavaliere Oscuro. Non a caso, è uno dei fumetti scelti da Matt Reeves per lasciarsi ispirare durante la realizzazione di The Batman. Batman Il Lungo Halloween: in questo fumetto Batman affronta un'indagine tour de force per scoprire l'identità di un misterioso serial killer che sta facendo fuori alcune delle personalità più note di Gotham City, e nel corso dell'avventura incontrerà numerosi personaggi, tra cui Catwoman e Carmine Falcone. Anche questo fumetto appare nella lista ufficiale dei titoli che hanno ispirato il film. Batman Anno Uno: una delle storie più famose di Batman, quella che ha spazzato via le divagazioni camp rese famose dalla serie tv degli anni '60 per far tornare il personaggio alle origini noir e da detective brutale volute dai creatori Bill Finger e Bob Kane. Batman Anno Due: The Batman non racconterà le origini di Bruce Wayne come supereroe, bensì avrà luogo durante il suo secondo anno di 'attività' a Gotham. Questo approccio è simile a quello del videogame Batman: Arkham Origins ma anche a quello del fumetto Anno Due, sequel di Anno Uno di Frank Miller: in questa storia, incentrata sempre su un Batman ancora giovane, il protagonista viene spinto fino ai suoi limiti dal villain noto come il Mietitore, che lo costringerà ad interrogarsi sui suoi metodi non letali e persino a passare all'uso di una pistola, cosa che ovviamente porterà a gravi conseguenze.

Per altre anticipazioni, guardate una scena di The Batman in anteprima.