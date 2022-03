The Batman: 200 milioni di budget per il film con Robert Pattinson

Manca ormai sempre meno all'uscita nei cinema di The Batman, questa la nostra recensione, il nuovo film sull'uomo pipistrello diretto da Matt Reeves. L'attesa per la pellicola è decisamente elevata e la Warner Bros non ha di certo badato a spese per la realizzazione del blockbuster.

Infatti, la realizzazione della pellicola non è stata affatto semplice, soprattutto per il regista Matt Reeves, a causa dei molti problemi legati alla pandemia. Nel settembre 2020, il regista era appena tornato sul set del film, dopo una pausa di ben sei mesi a causa del covid, quando appena 24 ore dopo il riavvio delle riprese a Londra ha ricevuto la notizia della positività al virus di Robert Pattinson.

La lunga pausa era servita al regista per lavorare sui costosi protocolli di sicurezza necessari a completare il film, ma questa ulteriore notizia non ha fatto altro che scombinarne ancora una volta i piani. "Dato che non avevamo vaccini o altro, pensavo, non finiremo il film", riporta Reeves.

Con il ritorno di Pattinson le riprese sono ricominciate, ma per andare sul sicuro sono state adottate precauzioni estreme. Matt Reeves, ad esempio, si è ricoperto fino ad indossare maschera, copricapo e occhialini da sub: "Non potevi vedere la mia faccia, e questo è il modo in cui gli attori mi hanno visto per il resto del film", dice il regista. “Assomigliavo ad una creatura ridicola, ermeticamente sigillata. Era assurdo".

Il bugdet finale è così cresciuto esponenzialmente, fino ad arrivare a ben 200 milioni di dollari. Ma quanto riuscirà ad incassare? Le previsioni sembrano rosee, infatti si stima un debutto di 225 milioni di dollari per The Batman.