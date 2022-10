The Batman 2, Warner Bros snobba il Joker di Barry Keoghan: 'Non mi hanno richiamato'

Mentre Warner Bros blinda Matt Reeves per il secondo capitolo di The Batman, la casa di produzione sembra non aver ancora dato ancora sue notizie a Barry Keoghan, colui che ha interpretato Joker nel primo film della saga con Rober Pattinson.

In un'intervista con GQ Magazine, Keoghan ha rivelato che la Warner Bros. non lo ha ancora contattato per riprendere la sua parte nel secondo film dedicato all'Uomo Pipistrello. Tuttavia, l'attore ha confermato che non dovranno impegnarsi molto per convincerlo ad unirsi al sequel. "Non mi hanno ancora richiamato ma non appena si faranno sentire, io sono pronto. Sono già li".

In precedenza parlando del ruolo di Joker in The Batman l'attore aveva espresso tutto il suo entusiasmo per la possibilità di lavorare al fianco di Matt Reeves in questo straordinario film, ammettendo di aver praticamente sognato ad occhi aperti quando ha capito di aver ottenuto la possibilità di interpretare un personaggio tanto iconico.

"È stato fantastico, cavolo", ha detto discutendo di questa pellicola con Esqire Middle East. "E, soprattutto, Matt Reeves e Dylan Clark insieme sono stati fantastici nell'accogliermi nel team, davvero. Sapete, entrare a far parte dell'universo di Batman è una grossa responsabilità. Sono stato un grande fan di questi film, e adesso farne parte è un sogno, ogni tanto devo ancora darmi un pizzicotto per capire se sto sognando".

E voi, vorreste rivedere Keoghan nei panni di Joker? Ditecelo nei commenti.