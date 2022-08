The Batman 2, Warner blinda Matt Reeves: 'Lo abbiamo preso per fargli fare ciò che vuole'

Questa settimana il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha firmato un nuovo contratto di esclusiva con Warner Bros Discovery, cosa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di The Batman che aspettavano di conoscere il destino del sequel alla luce della rivoluzione interna alla DC Films.

E dopo la scelta dello nuovo sceneggiatore di The Batman 2, ora tutto a quanto pare procedete a gonfie vele, anzi di più: in una nuova dichiarazione riportata da Deadline, il copresidente e CEO del gruppo Warner Bros Pictures Michael De Luca ha affermato: "Quando parliamo di un autore come Matt, siamo disposti a finanziare tutto ciò che vuole fare. Siamo pronti ad investire in qualsiasi progetto lui voglia sviluppare, a partire dall'universo di Batman e andando avanti con ogni altro tipo di idea originale che avrà in futuro. Nel corso della sua carriera, da Blood Story alla saga de Il pianeta delle scimmie al nuovo Batman, ha dimostrato di far parte di una categoria a sé. Stiamo facendo un investimento su di lui e sulle sue opere, ed è caldamente invitato a prendersi tutta la libertà creativa di cui ha bisogno."

Parole che spingeranno i fan di The Batman con Robert Pattinson a stappare la bottiglia di champagne, ma chi ha da parte anche qualche fuoco d'artificio il presidente della Warner Bros Television Channing Dungey ha aggiunto: "Matt è una delle menti più fantasiose e creative del settore, e non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con il suo meraviglioso team della 6th & Idaho, così da poter espandere lo straordinario mondo creato con il film The Batman. Lo faremo con la prossima serie tv The Penguin".

Siete contenti di questa conferma? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, per altre notizie dal mondo Warner Bros Discovery, scoprire l'identità del nuovo Kevin Feige scelto per DC Films.