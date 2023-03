The Batman 2, uno dei villain è Clayface: nel mondo di Matt Reeves arrivano i superpoteri?

Dopo le indiscrezioni sul ritorno di Paul Dano e Colin Farrell in The Batman: Parte Due, arrivano nuove ed entusiasmanti informazioni sull'attesissimo sequel scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Come riportato in esclusiva da Deadline, infatti, il regista di Doctor Sleep Mike Flanagan avrebbe presentato un progetto per il grande schermo dedicato a Clayface, famoso villain di Batman nei fumetti DC Comics, apparso anche nei videogame targati Warner Bros e nelle serie tv animate del Cavaliere Oscuro ma finora rimasto assente dalle iterazioni cinematografiche del supereroe. Il a magazine riferisce che Flanagan e il suo partner della Intrepid Pictures Trevor Macy abbiano avuto un incontro con i boss della DC James Gunn e Peter Safran, ma le fonti sostengono che Clayface è al momento una grande aggiunta a The Batman 2 di Matt Reeves: la sceneggiatura del film è attualmente in fase di stesura e le bozze cambiano costantemente, quindi Deadline - citando le proprie fonti - specifica che ora come ora non è dato sapere se il villain rimarrà nel film quando la sceneggiatura definitiva sarà consegnata.

I fan di Batman che hanno familiarità con Clayface, comunque, troveranno il fatto che Matt Reeves abbia considerato il personaggio quantomai curioso: del resto si tratta di un mostro di argilla capace di assumere ogni tipo di forma, fino a sostituire una persona vera e propria. Nel mondo di Robert Pattinson arriveranno anche i superpoteri? Staremo a vedere.

The Batman: Parte Due uscirà il 5 ottobre 2025. Per altre novità ecco quando inizieranno le riprese di The Batman 2.