The Batman 2 è ufficiale! Warner annuncia il sequel con Matt Reeves e Robert Pattinson

Lo straordinario successo di The Batman lo aveva messo in conto, ma adesso è ufficiale: nella notte italiana, durante il CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha infatti annunciato ufficialmente The Batman 2, nuovo capitolo della saga slegata dal DCEU.

Durante la presentazione dei propri piani futuri, lo studio ha annunciato che The Batman 2 ha avuto ufficialmente luce verde e che entrerà in fase di sviluppo attivo. Matt Reeves tornerà alla regia, e ovviamente Robert Pattinson interpreterà ancora una volta il Cavaliere Oscuro. Durante la presentazione, Reeves in persona si è limitato a "ringraziare tutti voi per il vostro straordinario supporto a The Batman: ogni momento di questo viaggio è stato emozionante per me come regista e grande fan di questo personaggio e sono entusiasta di poter tornare in questo mondo, ma avremo modo di parlarne in futuro", senza fornire indizi su cosa il film racconterà.

Al momento dunque non sono stati forniti ulteriori dettagli, né sugli eventuali altri attori del film originale che torneranno nel sequel né su una papabile data d'uscita. Vi invitiamo a continuare a seguirci, dato che con l'imminente uscita di The Batman sul mercato home-video fisico le notizie in merito al futuro della saga non tarderanno ad arrivare.

Ricordiamo che The Batman di Matt Reeves è ambientato in un universo 'stand-alone' separato dal resto del franchise DCEU, un universo in cui Batman è l'unico 'supereroe'. Il primo film è ambientato nel secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro, secondo voi in che direzione andrà il sequel? Ditecelo nei commenti.