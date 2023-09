The Batman 2, quale sarà la trama del sequel con Robert Pattinson?

Nel marasma di un DC Universe che ancora stenta a ingranare, rallentato com'è anche dalle ultime zavorre targate DC Extended Universe, filoni paralleli come quello di The Batman possono rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno per James Gunn e Peter Safran: ma quali sono le idee per il sequel con Robert Pattinson?

Mentre si avvicina l'avvio delle riprese di The Batman 2 (scioperi permettendo, s'intende), eccoci dunque inevitabilmente a porci domande a cui è ovviamente impossibile dare una risposta sicura: quale sarà la trama del film di Matt Reeves? Si riprenderà lì dove The Batman ci ha lasciato o si tenterà di virare per soluzioni alternative?

L'unica cosa certa, al momento, è che il film dovrebbe rappresentare a tutti gli effetti un sequel diretto; avventurandoci nel campo delle supposizioni, intanto, voci sempre più insistenti riportate dagli insider più affidabili parlano di un possibile ingresso in scena di un giovanissimo Robin (nella versione di Dick Grayson), del quale potremmo quindi seguire nascita ed evoluzione del rapporto con Bruce Wayne.

Altro punto importante è il quasi certo ritorno del Joker di Barry Keoghan, solo intravisto durante le ultimissime sequenze di The Batman e pronto, presumibilmente, a prendere il suo posto tra i principali protagonisti di questo sequel. E voi, cosa vorreste vedere nel nuovo film dell'elseworld DC? Diteci la vostra nei commenti!