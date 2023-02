The Batman 2, tornerà anche Colin Farrell? La risposta dell'attore

Ora che The Batman Parte 2 di Matt Reeves è stato ufficialmente confermato da James Gunn e Peter Safran come parte dell'etichetta DC Elseworlds, i fan hanno iniziato a domandarsi quali personaggi torneranno dal primo episodio.

In cima alla lista delle richieste c'è sicuramente il Pinguino di Colin Farrell, che avrà anche l'onore di vedere ampliata la sua storia nel primo 'vero sequel' di The Batman, la serie spin-off The Penguin, che sarà ambientata circa una settimana dopo gli eventi del film del 2022 e che seguirà l'ascesa al potere dell'ex tirapiedi di Carmine Falcone. Durante una recente intervista, l'attore irlandese ha espresso il desiderio di riprendere i panni di Pinguino anche in The Batman 2, dichiarando: "Mi piacerebbe molto essere anche in The Batman 2. Ho adorato lavorare con Matt Reeves e Robert Pattinson, penso che abbiano fatto un lavoro straordinario in quel film".

Nel corso di un'altra intervista con Variety, del resto, Colin Farrell aveva anticipato che gli eventi di The Penguin condurranno direttamente a quelli di The Batman 2, quindi rivedere Oswald Cobblepot di nuovo all'opera, e presumibilmente in una vesta totalmente nuova dopo gli eventi della sua serie spin-off, non sarà improbabile.

Continueremo a tenervi aggiornati con tutte le novità in arrivo dall'universo di The Batman, quindi rimanete sintonizzati!