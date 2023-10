The Batman: Parte 2, svelato il villain del nuovo film con Robert Pattinson?

In attesa di capire quando inizieranno le riprese di The Batman: Parte 2, in queste ore dal web sono arrivate nuove indiscrezioni sulla trama dell'attesissimo secondo capitolo della saga cinematografica scritta e diretta da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson.

Il noto insider Jeff Sneider, durante l'ultimo episodio del suo famoso podcast The Hot Mic, ha rivelato di aver sentito "sussurri di corridoio" secondo cui Hush sarà essere il cattivo principale di The Batman - Parte II: lo scooper sottolinea che al momento si tratta solo di voci e di non avere prove per confermarle, ma l'introduzione di Hush potrebbe risalire già agli eventi del primo The Batman...

Ad un certo punto del primo capitolo della saga, infatti, ricorderete che in una scena l'Enigmista svela gli oscuri segreti della famiglia Wayne, rivelando che Thomas Wayne, il padre di Bruce, aveva avuto un ruolo nella morte di un giornalista di nome Edward Elliot: il cognome Elliot è un evidente richiamato a Thomas Elliot, alias Hush, e forse non a caso la parola 'Hush!' ('Silenzio!') compariva in primo piano nel videomessaggio lasciato dall'Enigmista. Probabilmente all'epoca si trattò solo di un piccolo easter-egg per i fan, ma successivamente Matt Reeves ammise di voler usare Hush nel futuro della saga di The Batman: "Ci sono così tanti villain bellissimi a Gotham City, ma non so... penso che Hush sia davvero interessante da fare. Dirò Hush. Ma questo non significa che il prossimo sarà Hush!" aveva dichiarato l'autore in un'intervista.

Per altre indiscrezioni dal film, vi ricordiamo che uno dei nuovi villain dovrebbe essere Clayface ma anche che, secondo gli insider, in The Batman 2 dovrebbe esordire Robin.