The Batman Parte 2, svelato quando inizieranno le riprese del sequel con Robert Pattinson?

Dopo le dichiarazioni di Colin Farrell su The Batman Parte 2, dal web emergono nuove indiscrezioni sullo stato di salute della produzione DC Films capitanata dal regista e sceneggiatore Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne.

Secondo la YouTuber Grace Randolph, infatti, le riprese di The Batman: Parte Due partiranno a novembre 2023, in vista della data d'uscita fissata per ottobre 2025: la Randolph nel corso della sua carriera da scooper si è dimostrata a dir poco altalenante in fatto di previsioni e informazioni di prima mano, ma in questo caso il suo scoop parrebbe essere stato corroborato anche da diversi colleghi insider. Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la stessa informazione è stata condivisa anche dalla pagina Twitter CanWeGetSomeToast, legata all'infallibile scooper My Time to Shine.

In effetti, la finestra di produzione rispetterebbe i piani originali per il primo The Batman (poi modificata a causa della pandemia di covid-19), lasciando a Matt Reeves un ampio margine di manovra in post-produzione tra la fine delle riprese (che, se dovessero partire a novembre, si protrarranno al massimo per cinque-sei mesi, quindi nel 2024 inoltrato) e l'avvicinarsi della data d'uscita. Chiaramente come al solito monitoreremo la situazione per voi, dunque rimanete sintonizzati.

