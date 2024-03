The Batman 2: svelato quando inizieranno le riprese e l'attore di Due Facce?

Il rinvio di The Batman 2 di un anno è stata una brutta tegola per i fan della saga di Matt Reeves e Robert Pattinson, ma in queste ore sono emerse grosse novità che potrebbero allietare l'attesa.

Stando alle ultime voci di corridoio, infatti, le riprese di The Batman 2 avrebbero già una data di partenza, quella di aprile 2025, con i prossimi annunci relativi al cast che dovrebbero arrivare il prossimo autunno. A questo proposito, le indiscrezioni parlano di Boyd Holbrook come possibile prima scelta per Harvey Dent, il famoso procuratore distrettuale di Gotham City destinato a diventare il villain Due Facce.

La possibilità di un esordio di Harvey Dent in The Batman: Parte 2 è stata messa in conto dai fan fin dall'uscita del primo capitolo, al termine del quale la città di Gotham rimaneva priva di un procuratore distrettuale a causa dei crimini spietati di Enigmista: sarebbe il secondo esordio del personaggio in un secondo capitolo di una saga cinematografica di Batman, dato che nella trilogia di Christopher Nolan Harvey Dent faceva la sua prima apparizione ne Il cavaliere oscuro, interpretato da Aaron Eckhart.

Per altri contenuti vi ricordiamo che la saga di The Batman continuerà con The Penguin, serie tv esclusiva della piattaforma MAX in uscita il prossimo autunno.

