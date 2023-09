The Batman 2, svelato l'inizio delle riprese! Confermato un sorprendente villain?

The Batman: Parte 2 arriverà ad ottobre 2025, ma quando inizieranno le riprese? Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione ha stabilito un piano per dare il via ai lavori sull'attesissimo sequel con protagonista Robert Pattinson.

In uno dei suoi nuovi post sulla propria pagina ufficiale del social network X, il noto insider My time to shine hello ha rivelato che le riprese di The Batman: Parte 2 inizieranno nel marzo 2024, una finestra temporale che evidentemente darà il tempo a Hollywood di rientrare la normalità dopo la fine (prima o poi) degli scioperi dei sindacati WGA e SAG. Allo stesso tempo, sempre My time to shine hello - solitamente fonte molto affidabile di anticipazioni per quanto riguarda i blockbuster americani e non solo - ha anche anticipato che The Batman 2 vedrà la partecipazione di Clayface, uno dei villain dell'universo a fumetti del Cavaliere Oscuro.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Clayface in relazione a The Batman 2, poiché un precedente rapporto affermava che il classico Bat-cattivo sarebbe stata "una grande aggiunta" alla prossima uscita sul grande schermo del supereroe DC. Tuttavia, se confermata, la mossa dello sceneggiatore e regista Matt Reeves è destinata a sorprendere due volte, dato che Clayface è un essere dotato di superpoteri e il suo esordio nella saga rappresenterebbe una drastica virata rispetto al primo capitolo, estremamente realistico e lontano dal mondo dei supereroi.

Ricordiamo che Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Barry Keoghan riprenderanno i rispettivi ruoli dal primo film: tra i due progetti uscirà The Penguin, serie tv spin-off dedicata al villain di Colin Farrell in arrivo nel 2024 per la piattaforma di streaming Max.