The Batman 2, spunta la prima data d'uscita: quanto bisognerà aspettare per il nuovo film?

L'universo di The Batman si espanderà con il nuovo spin off Arkham Asylum, che vedrà il regista Antonio Campos come showrunner, ma quanto bisognerà aspettare per rivedere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne nel secondo capitolo della saga principale?

Ebbene, in un nuovo rapporto di Variety relativo al clamoroso annuncio di James Gunn eletto presidente di DC Studios, la nuova divisione di Warner Bros Discovery dedicata ai progetti cinematografici e televisivi basati sulle proprietà DC Comics, viene menzionata anche una prima data d'uscita per The Batman 2: la buona notizia è che secondo il rapporto i lavoro sono attualmente in corso, con Matt Reeves impegnato nella stesura della sceneggiatura proprio in queste settimane; la cattiva notizia, di rimbalzo, è che con l'autore ancora impegnato nel processo di scrittura, si prevede che The Batman 2 non arriverà prima del 2025.

"Sul piatto c'è anche un sequel di The Batman", si legge nel rapporto di Variety, "ma lo scrittore e regista Matt Reeves deve ancora consegnare una sceneggiatura completa, quindi quel film presumibilmente non arriverà nelle sale prima del 2025".

In base a questa predizione, si può supporre che lo spin-off The Penguin con Colin Farrell, le cui riprese inizieranno a febbraio 2023 per una storia ambientata una settimana dopo gli eventi del primo The Batman, sarà il primo capitolo del franchise; resta da vedere a questo punto se la serie tv dedicata al manicomio Arkham arriverà prima o dopo il sequel con Robert Pattinson.

