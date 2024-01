The Batman 2, ci siamo: svelata la data d'inizio delle riprese?

Dopo le ultime indiscrezioni sulla sceneggiatura di The Batman: Parte 2, in queste ore potrebbe essersi fatta strada online la data d'inizio delle riprese per l'attesissimo nuovo capitolo della saga creata da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Dopo le voci di corridoio di qualche settimana, che volevano un inizio di produzione estivo per il sequel di The Batman, dal noto portale The Batman News, esclusivamente dedicato agli aggiornamenti 'ufficiosi' della saga, sembrerebbero essere arrivate conferme: stando alle ultime voci di corridoio, infatti, pare che le riprese di The Batman: Parte 2 dovrebbero iniziare nell'agosto 2024. Questa data al momento non è da considerare come ufficiale, ma considerato che Warner Bros e DC Studios hanno confermato che il nuovo film della saga uscirà il 3 ottobre 2025, le tempistiche a questo punto sembrerebbero combaciare.

Inoltre, da tenere a mente anche che recentemente sempre Warner Bros ha rinviato Mickey17, atteso blockbuster di Bong Joon-ho con protagonista proprio Robert Pattinson, inizialmente previsto per il mese di marzo ma ora atteso per l'estate 2024: non è da escludere a questo punto che il film possa uscire tra giugno e luglio, così da permettere a Robert Pattinson di completare il tour stampa prima dell'inizio delle riprese di The Batman 2.

