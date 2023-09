The Batman 2: si, ci sarà anche Robin! Lo rivela un famosissimo insider

Dopo aver anticipato la data di inizio delle riprese di The Batman: Parte 2 - nella speranza che gli scioperi si concludano in tempo per rispettarla - e confermato la presenza del villain Clayface, il noto insider My time to shine hello ha svelato nuove informazioni sul sequel con Robert Pattinson.

Tramite un nuovo post sulla sua pagina del social network X, My time to shine hello - fonte solitamente molto affidabile per tutto quello che riguarda il mondo dei blockbuster di Hollywood - sostiene che The Batman: Parte 2 introdurrà la versione di Robin di Matt Reeves, che nello specifico sarà una nuova interpretazione del Robin originale, Dick Grayson: lo scooper si dice sicuro al cento per cento dell'informazione diramata, arrivando addirittura a rivelare di conoscere personalmente una persona che ha avuto modo di leggere il copione di Matt Reeves.

Ricordiamo che, ad oggi, c'è stata solo una precedente incarnazione di Dick Grayson sul grande schermo, quella interpretata da Chris O'Donnell in Batman Forever e Batman and Robin. Il personaggio è poi apparso anche in numerose serie televisive animate, oltre alle serie live-action di Titans (nei panni di Nightwing) e alla classica serie tv classica di Batman degli anni '60.

The Batman: Parte Due non farà parte del DCU di James Gunn, ma insieme a Joker: Folie à Deux di Todd Phillips apparterrà all'etichetta 'Elseworlds' dedicata ai film stand-alone slegati dal canone della saga principale - quest'ultima avrà un nuovo Batman, che sarà introdotto nel film Batman: The Brave and the Bold, diretto da Andy Muschietti: anche in questo film ci sarà un nuovo Robin, ma nella versione di Damian Wayne, il figlio di Bruce.