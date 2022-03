The Batman 2, il sequel sempre più certo: ci sarà un salto temporale?

I primi dati sugli incassi di The Batman rendono il sequel di Matt Reeves e Robert Pattinson sempre più certo, e a tal proposito il co-produttore Dylan Clarke ha parlato delle possibilità di un salto temporale per il prossimo episodio della saga.

Rispondendo ad una domanda specifica sull'argomento mentre parlava ai microfoni di ComicBookMovie, Clark ha dichiarato:

"Penso che questa saga sarà focalizzata sempre sul capire lo stato d'animo di Bruce. La premessa sarà sempre: 'Dove si trova Bruce a livello emotivo in questo preciso momento?' Con il primo film non volevamo creare una storia sulle origini, non volevamo che fosse un Batman infallibile e perfetto, volevamo vederlo in difficoltà mentre imparava passo passo, e penso che l'obiettivo sia stato raggiunto. Al momento il team di produzione è concentrato sulla promozione di questo film, perché vogliamo che venga visto dal più alto numero di persone possibile, sperando che tutte loro vengano a dirci che ne vogliono di più. Dopodiché, potremo iniziare a mettere nero su bianco tutte le idee che abbiamo immagazzinato per un eventuale sequel. Ora come ora non posso dire se il prossimo film farà un salto temporale. Ma sospetto che si spingerà un po' oltre il secondo anno".

Per altri approfondimenti scoprite tutti i sequel e gli spin off anticipati da The Batman, dalla serie tv sul Pinguino di Colin Farrell al possibile stand-alone sulla Catwoman di Zoe Kravitz.