The Batman: Parte 2, il Robin di Robert Pattinson sarà un bambino? Nuove informazioni

Dopo le ultime indiscrezioni sulla presenza di Robin in The Batman: Parte 2, in queste ore sono emerse nuove anticipazioni sull'attesissimo sequel di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Il solito insider My time to shine hello, infatti, dopo aver svelato che il sequel di The Batman introdurrà la versione del 'ReevesVerse' di Robin ha fornito ulteriori dettagli sull'esordio del personaggio della Bat-family: stando alle informazioni del leaker, la cui reputazione parla da sola (addirittura in questo caso My time to shine si dice sicurissimo delle sue fonti, arrivando ad affermare di conoscere personalmente un individuo che avrebbe letto la sceneggiatura del nuovo film) in The Batman: Parte 2 Robin sarà poco più di un bambino di tredici anni: qualora questo scoop dovesse sorprendervi, sappiate che nella sua apparizione originale nei fumetti di Batman Robin era appunto solo un ragazzino, e solo in tempi più recenti è stato raffigurato come un adolescente e/o un adulto sia nei fumetti che al cinema e in televisione.

Finora c'è stata solo una precedente incarnazione sul grande schermo di Dick Grayson, alias il primo Robin, quella di Chris O'Donnell in Batman Forever e Batman and Robin, ma il personaggio anche è apparso in numerosi progetti televisivi sia animati che live-action. Nel sequel di The Batman torneranno anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Barry Keoghan, oltre al possibile esordio del villain Clayface - che, se fedele ai fumetti, rappresenterebbe l'esordio dei 'superpoteri' nel mondo realistico di The Batman.

The Batman: Parte 2 uscirà il 3 ottobre 2025.