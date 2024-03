The Batman 2 rinviato di un anno! Il film con Robert Pattinson ha una nuova data d'uscita

Mentre ancora James Gunn e Peter Safran sono impegnati a far muovere al loro DC Universe i primi passi, i lavori proseguono (neanche troppo) sotto traccia anche per gli Elseworlds come The Batman, vale a dire quei film che avranno luogo in un universo a sé stante. Le ultime notizie su questo fronte, però, non faranno troppo piacere ai fan!

Qualche giorno dopo gli aggiornamenti poco incoraggianti di Jeffrey Wright sullo stato dei lavori di The Batman 2, infatti, la produzione ha ufficializzato una decisione a questo punto non particolarmente inaspettata: il film di Matt Reeves è stato rinviato di un anno, per cui bisognerà attendere il 2026 per tornare nella versione di Gotham vista nel 2022.

La data d'uscita di The Batman 2 era precedentemente fissata per l'ottobre del 2025, mentre le ultime notizie ci parlano di un'uscita prevista per il 2 ottobre 2026: esattamente un anno dopo, dunque, rispetto a quanto ci era stato inizialmente preventivato da Warner Bros. La speranza, naturalmente, è che il ritardo serva a regalare ai fan un prodotto all'altezza del predecessore: d'altronde, se secondo Paul Dano c'è bisogno di film come The Batman per vincere la superhero fatigue, è anche perché ci si prende i tempi i giusti per lavorare al meglio. L'attesa, insomma, varrà la pena anche stavolta? Staremo a vedere!

