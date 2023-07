The Batman 2, quando esce il film con Robert Pattinson?

Dopo il grandissimo successo di pubblico e critica per The Batman è tempo di scoprire assieme quando uscirà il secondo capitolo del film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, sempre diretto da Matt Reeves.

Teoricamente al momento abbiamo una data di uscita fissata per The Batman 2: il 3 ottobre 2025. Tutto bene, direte voi. Diciamo nì, perché con lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori la data potrebbe non essere così certa.

Infatti le riprese per The Batman 2 sulla carta dovevano iniziare il 23 novembre 2023, ma è ormai praticamente certo che il film subirà un ritardo dovuto al gigantesco sciopero che sta avvenendo negli Stati Uniti. La produzione del film è già stata spostata preventivamente al 2024, visto che si è già capita l'entità dello sciopero assieme al fatto che non sarà una cosa risolvibile in poco tempo.

Quindi la data di uscita potrebbe slittare, magari di quanto è slittata la produzione stessa. Un paio di mesi se si comincia a inizio 2024 (alcune voci dicono che si potrebbe iniziare a marzo) o anche di più se lo sciopero prosegue e tutto viene ancora rinviato. Non è quindi improbabile immaginare un'uscita di The Batman 2 addirittura per il 2026, ma la situazione è talmente fluida che davvero può cambiare tutto in ogni momento.

Le certezze comunque restano la regia sempre affidata a Matt Reeves e Robert Pattinson che tornerà nel ruolo di Bruce Wayne, così come Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman. Ma rumor incessanti vogliono Josh Hartnett o Joel Edgerton nel ruolo di Due Facce. E abbiamo sempre il Joker di Barry Keoghan pronto a fare il suo debutto ufficiale in The Batman 2.

E secondo voi quando uscirà il film? Riusciremo a vederlo nel 2025? Diteci la vostra nei commenti!

Qua invece se volete scoprire quali altri film rischiano ritardi per lo sciopero degli attori.