The Batman 2, a che punto è la produzione del sequel? Quello che sappiamo

Dopo il grandissimo successo di The Batman è innegabile che il pubblico abbia parecchio hype per quanto riguarda il sequel già annunciato. Vediamo allora a che punto è la produzione del secondo capitolo sull'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson.

Partiamo con l'elemento sicuro: per ora The Batman 2 dovrebbe uscire il 3 ottobre 2025. Data rinviata a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori, dato che in teoria le riprese del film sarebbero dovute iniziare a novembre 2023.

Per ora ci sono voci di corridoio su un inizio estivo della produzione di The Batman 2, con le riprese che dovrebbero iniziare ad agosto 2024. Non è ovviamente una data ufficiale, ma vista la release fissata un anno dopo potrebbe essere una finestra temporale congrua per le riprese.

Riprese che dovrebbero svolgersi a Londra, soprattutto negli studi della Warner. Il primo comunque aveva sfruttato location come Liverpool, il Tamigi e la Scozia, assieme a Chicago negli Stati Uniti, perciò ci aspettiamo riprese simili per ridare vita a Gotham sul grande schermo.

Non abbiamo ancora la certezza del cast, ma Robert Pattinson tornerà, così come Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano e soprattutto il Joker di Barry Keoghan. Anche se per The Batman 2 si ipotizzano Hush e Robin.

Insomma al momento il film è ancora in fase di pre-produzione, ma ci aspettiamo novità importanti nei prossimi mesi.

E voi quanto hype avete per questo sequel? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo a quando è ambientato The Penguin lo spin-off di The Batman.